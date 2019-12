Tres detinguts per un robatori en un establiment a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut tres individus per robatori amb força en un establiment del carrer Saclosa. Els fets han tingut lloc aquest dissabte a la matinada, quan un veí ha alertat al telèfon d'emergències que estava veient com els tres homes havien aixecat la persiana del local comercial. Immediatament després, agents de la Policia Local s'hi van desplaçar i van veure com dues persones, en adonar-se de que havien arribat els agents, fugien corrents tot portant un calaix de la màquina enregistradora, una impressora d'ordinador i una altra de caixa enregistradora. Els agents van aconseguir detenir-ne un al carrer Tres Roures i l'altre a la Plaça de Catalunya. Els membres del cos desplaçats van entrar a l'establiment on havien robat i van trobar amagat el tercer home, que també va ser arrestat.