Un cotxe bolca de matinada al Pont Vell de Manresa

A les últimes hores hi ha hagut tres accidents de trànsit a les comarques de l'àrea central. Tots ells sense que hi hagués cap altre vehicle implicat. Han sigut sortides de via. Tampoc no hi ha hagut ferits de gravetat.

A 2/4 de 5 d'aquesta passada matinada un cotxe ha bolcat a l'entrada sud de Manresa, al Pont Vell. Un cop hi han arribat els serveis d'emergències han trobat el conductor fora del vehicle. Els Bombers hi han intervingut per desconnectar la bateria i poder-se en dur el vehicle sense problemes.

A 2/4 de 8 del matí d'aquest diumenge un cotxe ha xocat contra un mur a Alp, a la Cerdanya. El copilot ha quedat atrapat dins el vehicle i ha patit ferides lleus. Ha estat traslladat a l'hospital transfronterer.

També aquest matí, cap a les 11, un vehicle ha sortit de la via a la carretera C-16, al terme municipal de Sallent, en sentit Manresa. Cap dels quatre ocupants ha patit ferides importants.