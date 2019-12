Un home roba un autobús i causa destrosses en els vehicles aparcats al llarg de dos quilòmetres

Un home ha robat un autobús aquesta matinada a Benidorm i ha causat destrosses en cotxes i motocicletes que estaven aparcats al llarg de dos quilòmetres. El vehicle es trobava en l'aparcament situat en el Camí del Salt de l'Aigua, prop del Palau d'Esports I'Illa, quan cap a dos quarts de quatre de la matinada l'individu va entrar en la instal·lació i va aconseguir accedir al quart on es guarden les claus dels autocars, d'una forma que fins al moment no ha transcendit, segons ha pogut saber aquest diari.



Conducció temerària durant dos quilòmetres

En Benidorm ha pasado esto, no sabia que @LMDShow había estado de paso por aquí jugando al Bus Simulator pic.twitter.com/80m2HELrZ1 — ETERNO 5 AFR (@RubenGD_98) December 8, 2019

Després de posar en marxa l'autobús, va sortir de l'aparcament i va conduir de manera temerària durant uns dos quilòmetres, causant danys importants en un gran nombre de cotxes i motocicletes estacionades als carrers. Va arribar fins al carrer Grècia, en el barri d'Els Tolls, al costat de la seu de la Policia Local, un dels vehicles de la qual també va ser envestit per l'autocar.Fins al moment no ha transcendit ni el punt exacte on el lladre va ser interceptat ni si l'acció va tenir alguna motivació. També es desconeix si va haver-hi una raó concreta perquè l'individu portés l'autobús fins als voltants de la reguarda de la Policia Local, que no es troba en un carrer principal ni en una zona especialment transitada, encara que sí en ple nucli urbà, quan l'aparcament on va robar el vehicle està als afores.