Crema un habitatge a la carretera de Ribes de Berga

Un incendi ha cremat aquest matí un habitatge de Berga. L'habitatge està situat en un segon pis d'un bloc de quatre plantes del número 31 de la carretera de Ribes i el foc n'ha afectat una de les habitaciones, mentre que la resta d'habiatge ha quedat afectat pel fum. Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc abans de 3/4 de 12 del migdia i poc després ha estat extingit, encara que els bombers hi han treballat fins passades la 1 del migdia.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a set dotacions dels Bombers de la Generalitat, segons han informat fonts del mateix cos. També s'hi han desplaçat la policia local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), encara que segons han assenyalat les mateixes fonts no hi ha hagut danys personals.

Segons les primeres informacions, el pis estava buit quan s'ha produït l'incendi per causes que s'estan investigant. Tot i això, descartaven que pogués haver estat produït per una fuita de gas natural ja que l'habitatge no disposava d'aquest subministrament.

El foc també ha obligat a tallar el trànsit a la carretera de Ribes mentre els efectius dels cossos d'emergències estaven treballant per apagar les flames.