Retards de mitja hora a l'R4 per una incidència en la senyalització

Els serveis de Rodalies de les línies R1, R3 i R4 presenten retards de fins a mitja hora aquest dilluns per una incidència en la senyalització a Sants, a Barcelona, segons ha informat Renfe. Fonts d'Adif han explicat que la incidència s'ha detectat cap a un quart de cinc de la tarda i que els tècnics de la gestora de les infraestructures ferroviàries són a l'indret valorant exactament el seu abast.

De moment només ha transcendit que la incidència afecta les instal·lacions de via. Com a mesura de precaució s'ha acordat una limitació temporal de la velocitat dels combois en aquest punt, que disminueixen la marxa quan hi passen, però no s'ha tallat cap carril de circulació.