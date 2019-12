Avui arrenca el judici contra la manresana acusada per una macroestafa

El judici contra la manresana M. T. V. O., acusada d'una macroestafa que la fiscalia quantifica en uns 800.000 euros, comença avui a l'Audiència de Barcelona, tal com ja va avançar dimarts passat Regió7. En el judici, la seva germana, P. V. T., seurà al banc dels acusats, acusada d'alçament de béns, ja que segons el ministeri públic haurien «simulat» el traspàs d'unes finques per «salvaguardar aquests béns dels drets dels creditors».

Tot i la xifra que la fiscalia considera provada, fonts properes al cas consideren que la presumpta estafa podria superar els 2 milions d'euros, ja que no totes les víctimes ho han denunciat. El judici que comença avui està previst que s'allargui fins al 19 de desembre ja que hi ha citats 35 testimonis.

Per a M. T. V. O., l'acusació particular demana nou anys de presó per estafada continuada i tres per alçament de béns. La fiscalia rebaixa les peticions a sis i dos anys, respectivament, i reclama que indemnitzi les víctimes amb 778.150 euros, en funció de les quantitats que els inversors no van arribar a recuperar. Per a la seva germana, l'acusació demana tres anys de presó i la fiscalia dos, només per alçament de béns.

El cas es remunta al 2005, quan l'acusada hauria començat a convèncer persones del seu entorn perquè li entreguessin diners que suposadament invertia en productes que els donarien un elevat rendiment. El 2010, inversors van començar a tenir problemes per recuperar els diners i es van interposar les primeres denúncies.