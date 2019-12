L'acusat de dos incendis a Artés és condemnat per cremar un cotxe

Un veí d'Artés, Roberto T. Y., que va cremar el cotxe d'una veïna seva a l'aparcament comunitari, ha estat condemnat a un any de presó pel jutjat penal número 2 de Manresa, que l'ha declarat culpable dels fets. Es dona la circumstància que l'ara condemnat també va ser detingut com a presumpte autor de dos incendis a Artés, l'agost del 2017, el mateix mes que van passar els fets que ara s'han jutjat.

Segons la sentència, Roberto T. Y. va calar foc al cotxe d'una veïna del seu mateix bloc a l'aparcament comunitari, al carrer Parres, amb qui hauria tingut un disgust, hores després que aquesta no el saludés a la zona de la piscina comunitària.

Els fets van passar la nit del 23 al 24 d'agost del 2017, quan, segons la sentència, l'home, amb «l'ànim de perjudicar la propietat aliena i de satisfer els seus il·lícits desitjos sociopersonals», va llançar dos artefactes que contenien acetona en dos punts diferents del vehicle, un Volkswagen Golf, i després el va encendre intencionadament. Es dona la circumstància, també, que quan es va produir l'incendi l'alarma de l'aparcament no es va disparar.

Tot seguit, l'home va enviar un missatge pel grup de whatsapp de la comunitat de veïns en el qual deia: «Urgent... cotxe cremant al pàrquing... baixeu amb comandament a obrir l'aparcament, correu... molt urgent». A més, en un escorcoll al domicili de l'acusat a Artés, on feia entre dos i tres mesos que vivia, hi van trobar, entre altres objectes, un pot amb un litre d'acetona, un carregador de gas de 300 mil·lilitres, una motxilla amb nou encenedors, a més de 30 encenedors dispersos pel domicili, encara que molts ja estaven gastats. En la seva declaració, un dels mossos que van participar en l'escorcoll va declarar que a casa de l'home hi havia alcohol en gel i hi van trobar titulacions falses i roba de serveis d'emergències.

L'acusat, que sempre s'ha declarat innocent dels fets, justifica que al seu domicili hi trobessin l'acetona perquè era un producte utilitzat a l'empresa on ell treballava i que en feia servir a casa per netejar productes d'alumini.

El jutge justifica que li imposi un any de presó en comptes dels dos que demanava la fiscalia perquè, malgrat la comissió d'un fet «il·lícit», va alertar la Policia Local, fet que va impedir que l'incendi causés més danys materials ni personals. De fet, segons la sentència, un policia local es va trobar amb l'autor de l'incendi amb un extintor a les mans, i va ser l'agent qui va acabar d'apagar el foc.

El jutge tampoc ha determinat cap indemnització pel cotxe, que va quedar en sinistre total, perquè la propietària va rebre una indemnització de l'asseguradora, motiu pel qual no reclamava.

Es dona la circumstància que hores després del foc Roberto T. Y. va ser arrestat per la seva presumpta relació amb dos focs que el 5 i el 9 d'agost es van produir a Artés i que van cremar 363,06 i 1 hectàrees, respectivament.