L'Audiència cita els condemnats per la violació de la fàbrica Vinyes per decidir si entren a presó

L'Audiènca de Barcelona ha citat per aquest dimecres al matí quatre dels cinc condemnats pel cas de la violació a la fàbrica Vinyes per decidir si entren o no a presó.

El cinquè dels acusats ha estat citat a la mateixa Audiència de Barcelona per al proper dilluns 17 de desembre. La vista es farà per decidir la situació personal dels condemnats després que la fiscalia en demanés el seu ingrés a presó.

El tribunal va imposar a cinc joves penes d'entre 10 i 12 anys de presó i en va absoldre un altre que a més estava acusat per amenaces. També va absoldre un setè processat per omissió del deure d'evitar la comissió d'un delicte.

La fiscalia va decidir elevar l'acusació a agressió sexual en el seu informe final, però l'Audiència va acabar descartant aquest delicte argumentant que la noia, que llavors tenia 14 anys, estava inconscient i per tant no es va produir violència ni intimidació.

La sentència no és ferma i el cas ha estat recorregut tant per la fiscalia i l'acusació particular, que demana que el delicte sigui considerat com una agressió sexual i no uns abusos mentre que les defenses dels ara declarats culpables ho han fet per demanar la seva absolució.