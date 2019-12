Suspenen el judici contra la manresana acusada d'una macroestafa davant la possibilitat d'un acord

El judici contra la manresana acusada d'una macroestafa que s'havia de celebrar aquest matí ha quedat suspès davant la possibilitat que les parts arribin a un acord. La vista oral estava prevista per aquest dimarts al matí però ha quedat suspesa després que el tribunal decretés un recés per estudiar algunes de les qüestions prèvies plantejades per les parts. Amb la suspensió de la sessió no han ni arribat a declarar les dues acusades en el cas ni cap dels testimonis que estaven citats per aquest matí.

Durant el recés s'ha començat a obrir la possibilitat que les parts arribessin a un acord, fet que ha anat retardant la represa del judici fins que finalment el president de la sala ha anunciat que la vista quedava ajornada fins demà al matí.

Segons ha pogut saber Regió7 de fonts coneixedores del cas, l'acord entre la defensa, la fiscalia i les acusacions particulars passaria perquè l'acusada reconegués els fets i acceptés de retornar les quantitats que presumptament va estafar. Es tractaria de les quantitats que fixa la fiscalia per a cadascun dels denunciants. El principal escull perquè aquest acord tiri endavant, que un principi fiscalia i defensa estarien disposades a acceptar, és l'elevada xifra de denunciants i el fet que l'han d'acceptar tots i cadascun d'ells. De fet, en el seu escrit de conclusions provisionals la fiscalia reclama que es tornin gairebé 778.150 euros a un total de 27 afectats que reclamen per la presumpta estafa.

En aquest cas hi ha processades M. T. V. O., acusada d'un delicte d'estafa continuada i un altre d'alçament de béns. Per aquest últim delicte hi ha una segona acusada, la seva germana, P. V. O., a qui li hauria traspassat dos immobles amb l'objectiu de «salvaguardar aquests béns dels drets dels creditors», segons diu la fiscalia en el seu escrit d'acusació.

Per a la principal acusada, la fiscalia demana en el seu escrit de conclusions provisionals una condemna sis anys de presó pel delicte d'estafa continuada i dos per alçament de béns mentre que per a la seva germana sol·licita dos anys de presó per aquest darrer delicte.

Regió7 va destapar aquest cas, les primeres denúncies del qual es van interposar el 2010. Els fets, segons fiscalia, van passar entre el 2005 i el 2010, quan l'acusada es presentava davant les víctimes com «una experta en el mercat de futurs i inversió en borsa, va persuadir a una sèrie de persones del seu entorn perquè li fessin entrega de diners» amb la promesa «d'excepcionals rendibilitats, desproporcionades respecte la mitjana del mercat i que anaven fins al 70% dels beneficis sobre la quantitat invertida». L'acusada també els va convèncer perquè reinvertissin els beneficis i en alguns casos també perquè hi aportessin més diners, a part de les quantitats invertides inicialment, sempre segons el relat de fiscalia.

A partir del 2010, però, van començar els problemes de les víctimes per cobrar els diners i finalment van denunciar a la dona. Arran de les denúncies, M.V.T.O. va estar quatre mesos en presó preventiva, entre finals de desembre del 2010 i mitjans d'abril del 2011. El cas ha trigat nou anys a arribar a judici arran de l'aparició de nous afectats al llarg del procés judicial, els recursos que ha presentat la defensa i pels canvis de titular del jutjat d'instrucció que investigava el cas.