Absolt el veí d'Olesa acusat per un tuit contra dos guàrdies civils morts a trets a Terol

Un jutjat penal de Terol ha absolt quatre joves, un d'ells l'olesà Felip Segura, dels delictes d'odi, contra la integritat moral, injúries greus a funcionaris públics i contra les institucions de l'estat per haver fet piulades a Twitter contra la Guàrdia Civil arran de la mort de dos agents tirotejats el desembre del 2017. Segons la magistrada, els missatges són ofensius però no delictius, ja que no són suficientment greus.

Els tuits es van produir després de la mort de dos guàrdies civils i un ramader d'Andorra de Terol per trets d'un exmilitar serbi anomenat 'Igor el rus', el 14 de desembre del 2017, quan els agents el buscaven entre Andorra i Albálate del Arzobisbo. En fer-se pública la notícia, Felip Segura i tres dones de Mataró, Las Palmas de Gran Canaria i Zuera (Saragossa), van fer comentaris "justificatius, laudatoris i jocosos" sobre el crim. Segura, per exemple, va dir que els agents haurien d'haver estudiat "en comptes d'allistar-se a un cos militar", mentre una dona de Mataró va escriure 'karma' en resposta a la notícia del crim.

Segons la magistrada, basant-se en jurisprudència del Tribunal Constitucional, el delicte d'injúries no es pot cometre sobre persones mortes, igual que tampoc el delicte contra la integritat moral. A més, recorda que la Guàrdia Civil no és un col·lectiu amb especial protecció i per tant no pot ser víctima d'un delicte d'odi, segons el Codi Penal.