Els activistes manresans Bernat Sorinas i Marc Garcés neguen l'agressió als Mossos

Els activistes manresans Bernat Sorinas i Marc Garcés han estat jutjats aquest dimecres el matí per presumptament agredir dos agents dels Mossos d'Esquadra després d'una protesta de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme al Bages (PAHC) el 2016.

La fiscalia ha elevat la petició de pena a un delicte d'atemptat contra l'autoritat en concurs amb un delicte de lesions lleus. Demana per a Sorinas dos anys de presó i per a Garcés un any i nou mesos. Durant la seva declaració, els dos han negat els fets. També hi ha declarat els agents que presumptament van patir lesions. El cas ha quedat vist per sentència.