El bisbat de Solsona fa públics 8 casos d'abusos de menors els anys 50 i 70

El bisbat de Solsona ha fet públic mitjançant un comunicat que s'ha constatat que durant durant els anys 50 i els anys 70, dos preveres diocesans, ja difunts, van abusar sexualment de 8 menors, 3 dels quals ja difunts. Són casos que s'han conclòs mitjançant les indagacions de la Delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables que va crear mesos enrere aquesta diòcesis, arran dels diferents casos que havien anat sortint a la llum pública arreu del país en els darrers anys.

El bisbat ha explicat que s'han atès tres víctimes. Dues d'elles han estat rebudes pel bisbe, Xavier Novell, i l'altre pel vicari general. Segons es detalla en el comunicat, "totes han revelat l'abús que varen patir en la seva infantesa i el nom de l'abusador. També han expressat els motius del seu llarg silenci i la seva voluntat de no fer pública llur identitat. Tenint present que els abusadors són morts, tots coincideixen que no té cap sentit fer cap més passa".

El mateix comunicat inclou una declaració formal en què s'exposa que el bisbe, analitzat l'informe rebut de la delegació "i commogut per l'encontre amb algunes víctimes i per la lectura de les actes dels altres encontres, en nom propi, del presbiteri i de tota la comunitat cristiana", fa públic que "condemna rotundament els abusos perpetrats pels dos clergues diocesans identificats" i "demana perdó sincerament a totes les víctimes. Alhora, demana a tots els membres de l'Església diocesana que es facin càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir durant molts anys".

També "reitera la seva oferta d'ajuda a totes les víctimes, la seva disponibilitat a escoltar i atendre noves revelacions o denúncies i el seu compromís per fer d'aquest bisbat un lloc segur per als infants i els adults vulnerables. Aquesta diòcesi mira de cara la part més fosca de la seva historia i vol treballar perquè mai més succeeixi res de semblant en el seu interior".

Declara que "res del que s'ha descobert fins ara és objecte de judici canònic o civil i que no consta en cap cas la responsabilitat de l'Ordinari. Queda, però, a la disposició de tots els requeriments que se li puguin demanar i resta obert a ulteriors descobriments o denúncies. El compromís de la Diòcesi de Solsona amb la transparència i amb la justícia és permanent i inequívoc.

Recorda que fa uns mesos la diòcesi es va comprometre a crear una cultura de protecció dels menors i dels adults vulnerables, evitant tota mena d'abús. Ho feia empesa pels casos fets públics a Catalunya i per les indicacions del Sant Pare. Ara, renova aquest compromís moguda per la consciència que a casa nostra també hi ha hagut clergues que han comés delictes gravíssims".

A més, demana "a tots els preveres i a la resta de membres de l'Església diocesana una jornada de penitència – dejuni i oració- amb motiu d'aquests fets terribles que acaba de fer públics". La convoca per al dissabte 28 de desembre fins a la participació en l'eucaristia de la festa de la Sagrada Família.

En el comunicat del bisbat també s'assegura que "les víctimes han rebut amb agraïment: la petició de perdó que els ha estat feta en nom de l'Església; el compromís que es faran públics els fets preservant la seva intimitat i identitat; la promesa que la diòcesi farà el possible perquè els abusadors no rebin mai cap tipus de reconeixement i, sobretot, perquè es desenvolupi una cultura i un protocol de protecció dels menors i adults vulnerables; i l'oferta del servei d'acompanyament a les víctimes que té disponible la Delegació diocesana".