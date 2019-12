Dos detinguts per agressió sexual a dues noies, una de menor, en un pis de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per dues presumptes agressions sexuals en un habitatge ocupat al número 15 del carrer Hospital de Manresa.

Els fets, segons van confirmar fonts dels Mossos d'Esquadra, van passar dilluns cap a dos quarts de nou del vespre al primer pis d'aquest bloc i una de les víctimes va aconseguir saltar per una finestra. Una patrulla de la Policia Local de Manresa va trobar la jove, que els va explicar els fets, i es va activar l'alerta, segons han confirmat fonts d'aquest cos. Arran de la caiguda, la noia es va trencar els dos canells.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van poder fer una primera detenció el mateix dilluns a la nit, però l'altre presumpte agressor va aconseguir escapar-se i no va ser detingut fins ahir a la tarda.

Fonts policials van explicar també que no es tractaria d'una agressió sexual en grup sinó de dues agressions diferents que es van produir de forma paral·lela al mateix pis. Segons van detallar els Mossos d'Esquadra, una de les víctimes és menor, i l'altra és major d'edat.

També segons van explicar fonts policials, els dos homes detinguts són majors d'edat i ahir al vespre eren a la comissaria dels Mossos d'Esquadra en espera de passar a disposició judicial en les properes hores.



Un bloc ocupat

L'accés al bloc on presumptament van tenir lloc les agressions sexuals està ple de brutícia i a l'entrada, que ahir a la tarda tenia la porta completament oberta, hi havia dos carretons de centres comercials, en un dels quals hi havia electrodomèstics obsolets.

A principi del mes d'octubre Regió7 ja va publicar que els veïns de la zona estaven preocupats per les molèsties que els generaven okupes d'aquest bloc. El 4 d'octubre passat, aquest diari publicava que inquilins del bloc havien protagonitzat, el dia abans, una baralla que havia durat més de dues hores i mitja. Tot i això, les fonts consultades no han determinat si hi ha cap relació entre les persones que aleshores van protagonitzar la baralla i les que dilluns hi havia a l'habitatge.



Tres casos en tres anys

Aquesta no és la primera violació en un pis ocupat a Manresa. El juliol passat, la nit del dissabte 13 al diumenge 14, es va produir una presumpta violació grupal en un pis del número 17 del carrer Aiguader, a les Escodines. La víctima tenia 17 anys.

Actualment, per aquests fets hi ha quatre acusats que es troben en presó preventiva. D'altra banda, a l'octubre es va fer pública la sentència per un cas de violació grupal del 2016 a Manresa (vegeu desglossat).