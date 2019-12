Demanen la cerca i captura d'un dels condemnats pel cas de la fàbrica Vinyes

La fiscalia i l'acusació particular del cas de la violació grupal a la fàbrica Vinyes de Manresa han demanat al tribunal que emeti una ordre de cerca i captura per a un dels condemnats que no es va presentar a la vista a la qual estava citat ahir per decidir si entra o no a la presó.

El tribunal que va jutjar els fets havia citat per a ahir al matí quatre dels cinc condemnats per estudiar si entren o no a la presó de forma immediata, tal com han demanat la fiscalia i l'acusació particular. Del quatre citats, només dos es van presentar ahir a la citació amb els seus advocats, mentre que del tercer acusat només es va presentar el seu lletrat i pel quart cap dels dos. El cinquè condemnat pels fets està citat per a dimarts que ve i serà després d'aquesta vista quan es prendrà una decisió per a cadascun dels condemnats per abusos sexuals, en una sentència que encara està pendent que es resolguin els recursos que han presentat tant les defenses dels condemnats, demanant l'absolució, com l'acusació particular i la fiscalia, demanant una condemna per agressió i no per abusos sexuals.

Abel Pié, advocat d'un condemnat, defensava que el seu client no ha d'entrar a la presó perquè ha complert les mesures imposades, com presentar-se setmanalment al jutjat, la retirada de passaport i no acostar-se a la víctima. El lletrat també remarcava que el «sorprendria molt» que el fet que dos dels citats no es presentessin acabés afectant el seu client.

En el mateix sentit es va pronunciar l'advocada de l'altre acusat que va assistir a la vista, Georgina Martí, que va dir que «la responsabilitat penal és personal» i per això considera que si la no presència d'uns repercutís als altres es «vulneraria el dret de defensa». David Gutiérrez, advocat del jove que no es va presentar i per al qual fiscalia i acusació han demanat cerca i captura, es va oposar a la petició que entri a la presó perquè «la sentència no és ferma i per tant no és aplicable fins que es resolguin les apel·lacions de les defenses», va argumentar. També va defensar la innocència del seu client.

Pel que fa a l'acusat que ni ell ni el seu lletrat es van presentar a la vista, no es pot demanar cerca i captura perquè no es podria defensar. Segons algunes fonts el lletrat hauria comunicat al tribunal la impossibilitat d'assistir ahir a la vista i podria ser citat per a dimarts que ve.