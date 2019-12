Desmantellen un entramat criminal de transport de material robat amb presència a Manresa

Agents de la Policia Nacional han desmantellat un entramat criminal dedicat a facilitar la sortida del territori nacional d'efectes provinents de robatoris amb força en domicilis, comesos per grups itinerants. Així mateix, han detingut nou persones -d'origen georgià i armeni- i han realitzat registres en cinc domicilis i una empresa de Barcelona, ??l'Hospitalet de Llobregat, Manresa i Còrdova. La investigació ha permès, fins al moment, aclarir 10 delictes contra el patrimoni i intervenir més de 80 rellotges d'alta gamma, nombroses joies i més de 25 dispositius electrònics.

La investigació va començar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'un entramat criminal que, presumptament, estava utilitzant una empresa d'enviaments i paqueteria situada principalment a Barcelona. A través d'aquesta empresa, els investigats remetien efectes procedents de robatoris amb força al seu país d'origen per tal de distreure la seva possible traçabilitat i, un cop allà, lucrar-se amb la seva venda.



2.500 quilos de paqueteria intervinguts



Comprovats els fets, els agents van intervenir 2.500 quilos de paqueteria i van localitzar nombrosos efectes susceptibles de provenir d'il·lícits contra el patrimoni. Entre ells van trobar més de 80 rellotges d'alta gamma, algun dels quals superaria els 1.000 euros de valor de mercat, nombroses peces de joieria, metalls preciosos i més de 25 dispositius electrònics, entre els quals hi havia deu telèfons mòbils, sis ordinadors portàtils i tablets. A més, molts dels elements es trobaven embalats amb gran quantitat de cintes i embolcalls i ocults entre peces de roba que dificultaven la seva detecció.

D'altra banda, la investigació va posar de manifest com els ara detinguts assessoraven nombrosos membres de la comunitat georgiana en la manera i forma d'aconseguir que el contingut dels paquets que volien enviar a Geòrgia no fos detectat per les autoritats duaneres. Així mateix, les indagacions han evidenciat l'existència d'estretes relacions entre part dels investigats i coneguts capos de la màfia georgiana.



Nou detinguts i deu delictes contra el patrimoni aclarits



La investigació ha finalitzat amb la detenció de nou persones, d'origen georgià i armeni, i el registre de cinc domicilis i una empresa a les localitats de Barcelona, ??l'Hospitalet de Llobregat, Manresa i Còrdova. A més, fins a la data s'han aclarit deu delictes contra el patrimoni, la major part d'ells robatoris en domicili, el que ha permès reintegrar els efectes recuperats als seus legítims propietaris, els quals havien denunciat els fets en diferents punts del territori nacional.

Els agents continuen analitzant la informació obtinguda durant la investigació per localitzar noves víctimes.