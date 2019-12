Detenen un veí de Manresa per agredir la seva parella al mig del carrer

La Policia Local va detenir la matinada d'ahir un veí de Manresa de 32 anys per presumptament agredir la seva parella al carrer. Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada quan la policia va ser alertada que un home agredia una dona al carrer Barcelona de Manresa. Diverses unitats de la Policia Local s'hi van dirigir i testimonis van informar que acabaven d'entrar en un domicili, on els agents van presentar-se i van trobar-hi un home i una dona. Ella, de 26 anys, tenia una ferida oberta i sagnant al llavi i diverses erosions a tot el cos. Es van avisar els serveis d'emergències per tal que atenguessin la dona i es va detenir i imputar l'home.