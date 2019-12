Els dos detinguts per les violacions al carrer Hospital de Manresa tenen 29 i 36 anys

Els dos homes arrestats com a presumptes autors de les violacions de dilluns d'aquesta setmana al vespre en un pis del carrer Hospital, al barri de Vic-Remei de Manresa, tenen 29 i 36 anys d'edat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Una de les dues víctimes era menor d'edat. Els dos acusats, que són estrangers, passaran a disposició judicial previsiblement durant el dia d'avui, segons les mateixes fonts.

Els detinguts pertanyen a un grup d'una quinzena d'okupes incívics que fa més d'un any que campen pel carrer Hospital i el seu entorn, on hi ha altres pisos ocupats, segons va confirmar, ahir, una veïna que resideix molt a prop d'aquest vial. Es tractaria d'un grup amb molta mobilitat, la qual cosa fa difícil tenir-los controlats. De fet, veïns de la zona consultats per aquest diari van poder aportar, ahir, molt poca informació d'aquests individus.

El de dilluns és el tercer cas de delicte sexual a Manresa en els darrers tres anys que ha sortit a la llum pública. El primer va tenir lloc l'octubre del 2016 a la fàbrica Vinyes i el juliol passat n'hi va haver un altre a les Escodines. En els dos casos la víctima va ser una menor.

L'edifici on van tenir lloc els fets, propietat d'un particular, és al número 15 del carrer Hospital, a cinc minuts a peu de la plaça Major i a prop de l'Hospital de Sant Andreu. Ahir al matí, l'entrada a l'immoble estava oberta i hi havia un carro d'anar a comprar a l'interior.

De dia, el carrer Hospital és molt tranquil. Gairebé es podria dir que és avorrit. Hi ha poc trànsit i això convida que força gent, alguna de la qual l'utilitza com a lloc de pas per anar a l'Hospital de Sant Andreu o al CAP Barri Antic, transiti per la calçada enlloc de les voreres, massa estretes. Aparentment, és tranquil. Quan es burxa una mica els veïns que viuen a l'entorn o es fixa la vista en algunes de les cases que hi ha, és fàcil arribar a la conclusió que no ho és tant com sembla. Baixos tapiats, una entrada amb un gran cadenat i l'intèrfon arrencat, una altra amb un tros del vidre de la porta trencat per poder-la obrir des de fora i una sense vidre, només amb l'esquelet de la porta. És l'immoble número 15. Durant una hora fent guàrdia al vial, només hi va entrar una persona. Un home. Prim, portava una dessuadora i una gorra. Ho va fer amb molta rapidesa per passar desapercebut.

«Paguen i se'n van»

La cambrera del bar Exit Cafè, l'únic negoci que funciona al vial, explicava ahir que dilluns ho tenien tancat i que els okupes de l'immoble de les agressions «venen aquí, prenen alguna cosa, paguen i se'n van». No en sabia res més, llevat que a l'estiu hi havia hagut alguna baralla.

Tothom sap que al carrer hi ha problemes, però la sensació és que ho tenen assumit. Sensació d'impotència. Un veí que utilitza regularment el vial per anar a les piscines comentava que havia vist la notícia a la tele. Apuntava amb ironia que «ens estem fent famosos». Un altre veí de la zona deia que l'únic que va veure dimarts «va ser el Land Rover dels Mossos». Un resident a la plaça hi afegia que dimarts hi va haver Mossos d'Esquadra voltant tot el dia. Un altre que també viu a la plaça feia notar que «al bar hi ha sarau cada nit». Admetia que passar pel carrer Hospital quan es fa fosc «fa por. Ja fa temps», remarcava.

Una veïna que també viu a la plaça Hospital detallava que són una quinzena d'okupes que a la nit van d'una banda a l'altra «en plan manada» perquè al vial hi ha més pisos ocupats. Tres com a mínim, al marge de l'immoble dels fets. Gent de nacionalitats –locals i estrangers– i d'edats diverses, indicava la veïna.

A l'edifici on viu ella també hi ha okupes, però remarcava que és una família que no comporta problemes, i que, com en la majoria dels altres edificis ocupats a Manresa, són persones que no tenen res a veure amb els que utilitzen l'ocupació com un element més de la seva activitat delictiva. Parlava de la importància de l'educació, de la violència de gènere, de la manca d'unes necessàries «polítiques de prevenció» per no arribar a punts com l'actual. «Deixadesa de l'administració», ho definia ella, per a qui, malgrat omplir-se la boca parlant del Centre Històric, l'Ajuntament només ha tingut cura d'alguns punts molt concrets d'aquest Centre Històric, mentre que molts d'altres ha deixat que esdevinguin zones «fosques» fins que s'han «col·lapsat». Ella també confessava que té por quan ha de passar de nit pel car-rer Hospital.



Una noia va saltar per la finestra

Les dues agressions sexuals per les quals van ser detinguts els dos homes haurien passat de forma paral·lela en un dels tres habitatges del número 15 del carrer Hospital. Una de les víctimes era menor d'edat i l'altra, major d'edat. Aquesta última es va poder escapar saltant per una finestra al carrer. La caiguda li va provocar lesions als dos canells. Un veí que la va trobar va alertar la Policia Local del que estava passant a l'habitatge. Tot seguit es va detenir un dels presumptes autors d'una agressió i abans-d'ahir a la tarda es va poder practicar una segona detenció relacionada amb els fets.