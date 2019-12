Dues concentracions al migdia i a la tarda rebutgen la proliferació dels casos d'agressions

La plaça Major de Manresa es va convertir, ahir, migdia i tarda, en l'escenari de dues concentracions per fer visible el rebuig de la ciutadania per les agressions de dilluns.

La concentració del migdia, que va convocar l'Ajuntament, va portar unes 200 persones a la plaça. A la tarda, la crida la va fer el Comitè Feminista de Vaga. S'hi van sumar amb les seves pancartes el Consell Municipal de la Dona -que també va tenir protagonisme a l'acte del matí- i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Hi van assistir més de 300 persones.

L'alcalde Valentí Junyent va remarcar el compromís de l'Ajuntament per lluitar contra la»xacra» de la violència contra les dones de forma «prioritària». Per fer-ho, va recordar que estan en contacte amb diverses conselleries de la Generalitat. «Demanem al Govern les mesures que siguin necessàries per afrontar aquesta problemàtica».

Sandra Pujol, del Consell Municipal de la Dona, va reclamar l'esforç de tothom per construir «una societat amb una igualtat efectiva, on la idea d'agredir i d'abusar d'una dona sigui inconcebible».

La concentració de la tarda, que va presidir una pancarta amb el lema «Si ens toquen a una, responem totes. Cap agressió sense resposta», va acabar amb una assemblea no mixta (sense homes) a l'Ateneu Popular la Sèquia.

El comunicat que es va llegir va insistir en el fet que la violència masclista és un fet estructural que cal erradicar d'arrel i va atacar que es vulgui imposar un «ambient de terror sexual» per utilitzar-lo com a excusa per posar més policia al carrer. Va reclamar més recursos per acompanyar les dones agredides.