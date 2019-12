La federació de barris retreu que es va tard a reaccionar

«Ja fa un parell d'anys, com a mínim», que «només fent una lectura de les dades estadístiques (publicades a diaris) –augment de robatoris en domicilis, augment de delictes en general, augment dels robatoris amb força, augment de la inseguretat...– algú hauria d'haver començat a prendre decisions importants». És la denúncia feta per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa davant els fets de dilluns.

L'ens veïnal dibuixa un panorama ben galdós. «La plantilla de la Policia Local està mancada de força efectius, la dels Mossos d'Esquadra tampoc no està per festes» i Manresa és «una ciutat amb milers de pisos buits que arrossega dèficits importants d'inversions en política d'habitatge, en urbanisme de gènere, en prevenció de la seguretat ciutadana». Per tot plegat, demana «a l'alcalde de la ciutat de Manresa i a totes i a tots els seus regidors i regidores que entomin aquesta problemàtica com una prioritat absoluta, i que prenguin consciència que cal fer més, molt més».

També ahir, Vicenç Cano, president del barri Vic-Remei, on hi ha el carrer Hospital, i Anna Martínez, presidenta del Barri Antic, que hi fa frontera, van lamentar els fets, alhora que van retreure a l'Ajuntament que hagi deixat enquistar la situació que ho ha generat.

Cano va afirmar que «fa temps que dura i és un personal molt esverat», i va assenyalar que «s'ha deixat desmarxar massa». Per a Martínez, el problema és que, «quan hi ha una ocupació d'aquest tipus, la policia hauria d'actuar ràpid». Va demanar més patrullatge pels carrers problemàtics per dissuadir els que pertorben la pau dels veïns «sempre», i no només quan hi ha un cas com el de dilluns d'aquesta setmana.

Ahir, també van voler condemnar els fets amb sengles comunicats el Consell Comarcal del Bages, que va expressar el seu «rebuig més enèrgic a uns fets que considera inadmissibles i preocupants ja que és una situació que malauradament es repeteix», i l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. En aquest cas, demanant «que es faci justícia i que es promoguin els recursos per evitar aquest tipus de situacions».