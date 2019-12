La manresana acusada d'una macroestafa evitarà la presó si torna els diners

El judici per una macroestafa que va cometre la manresana Maria Teresa Viñetas ha quedat vist per a sentència després que les parts -acusacions particulars, fiscalia i defenses- hagin acordat un mateix escrit de conclusions que li evita l'entrada a presó amb la condició que torni els diners que reclamava la fiscalia per als afectats, segons han explicat fonts jurídiques coneixedores del cas.

En el marc d'aquest escrit s'ha acordat per a Viñetas una responsabilitat civil de 778.150 euros, que és la quantitat que els afectats pel cas reclamen i que inicialment ja fixava la fiscalia. A més a més, accepta 1 any i 7 mesos de presó per un delicte d'estafa i en reconeix un altre d'alçament de béns pel qual accepta cinc mesos de presó. D'altra banda, per a la seva germana Paquita Viñetas, acusada també d'un delicte d'alçament de béns, s'ha acordat una pena d'un any de presó.

En els dos casos, la pena d'entrada a presó queda suspesa amb la condició que retorni els diners que reclamen els afectats.

Ara, el tribunal que jutja el cas ha de decidir si accepta aquesta conformitat en els escrits de les diferents parts.

La vista oral d'aquest cas, denunciat el 2010, es va iniciar aquest dimarts i malgrat que hi havia prevista la celebració d'un total de sis sessions per l'elevat nombre de testimonis que estaven citats a declarar, finalment, amb l'acord entre les parts, el judici va quedar suspès ahir.