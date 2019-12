Presó provisional per als dos detinguts per les violacions al carrer Hospital de Manresa

El magistrat del jutjat d'instrucció número 5 de Manresa ha decretat aquest dijous presó provisional sense fiança per als dos homes arrestats com a presumptes autors de les violacions de dilluns d'aquesta setmana al vespre en un pis del carrer Hospital, al barri de Vic-Remei de Manresa. Els dos homes, estrangers, tenen 29 i 36 anys d'edat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Una de les dues víctimes era menor d'edat.

Els detinguts pertanyen a un grup d'una quinzena d'okupes incívics que fa més d'un any que campen pel carrer Hospital i el seu entorn, on hi ha altres pisos ocupats, segons va confirmar una veïna que resideix molt a prop d'aquest vial. Es tractaria d'un grup amb molta mobilitat, la qual cosa fa difícil tenir-los controlats. De fet, veïns de la zona consultats per aquest diari van poder aportar, ahir, molt poca informació d'aquests individus.