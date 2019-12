Almenys 13 violacions a Manresa el 2019, de les quals només se'n coneixen 4 casos

El pis del carrer Aiguader on hi va haver una violació el juliol.

El pis del carrer Aiguader on hi va haver una violació el juliol. Mireia Arso

Només fins al setembre, Manresa ha registrat aquest any 37 denúncies per delictes contra la llibertat sexual, dels quals 10 han estat violacions. Amb els tres nous casos de l'últim mes (la doble violació en un pis ocupat d'aquest desembre i la del carrer Balmes del novembre) ja en sumen un total de 13, a les quals se'n podrien sumar d'altres que no s'hagin fet públiques i que hagin passat durant aquesta tardor.

Amb tot, hi ha un mínim de 9 casos més d'atacs sexuals amb penetració que no s'han conegut a la capital del Bages durant el 2019, segons dades del Sistema Estadístic de Criminalitat del Ministeri de l'Interior. Habitualment, els casos que es coneixen són els que comporten detencions per part de la policia.

Aquestes dades preocupants ho són encara més si es comparen amb el mateix període de l'any passat. En global, els delictes contra la llibertat sexual a Manresa han augmentat un 85% (de 20 a 37), mentre les denúncies per violacions han pujat durant els primers nou mesos un 66,6% (de 6 a 10).

A més, afegint només els casos públics de l'últim trimestre, encara per acabar, ja se n'han registrat un total de 13, el que és pràcticament el doble dels que es van produir en tot l'any passat, quan se'n van denunciar un total de 7. El 2017 i el 2016 va haver-hi 8 denúncies similars i, de fet, tan sols a partir del juliol n'hi ha hagut, com a mínim, 8.

Pel que fa als delictes sexuals en global, els 37 entre gener i setembre (que serien 40 només sumant les recents violacions) també són una xifra rècord. En tot l'any passat n'hi va haver 26, i els anys anteriors tampoc se superava aquesta quantitat.



La carta del PSC a l'alcalde



Ahir a la tarda, després de fer-se pública la notícia de la violació al carrer Balmes, el PSC de Manresa va fer pública una carta enviada a l'alcalde Valentí Junyent en la qual mostrava aquestes dades. La formació liderada per Felip González assegurava que és moment que l'Ajuntament «entomi la iniciativa». Dirigint-se a Junyent, el text deia que els «quatre casos i cinc víctimes» coneguts enguany, «com vostè sap no són els únics».

Al mateix temps, el partit socialista va posar de manifest el «notable increment de la criminalitat» a la ciutat, ja que la taxa d'infraccions penals per cada 1.000 habitants ha augmentat del 42,5 al 52,7% en dos anys. Tot i això, la mitjana catalana continua per sobre amb un 63,4%.

Si bé és cert que el major increment de delictes es produeix en l'àmbit sexual, Manresa puja en gairebé totes les categories. Fins al setembre, la ciutat ja fregava els 3.000 delictes penals (2.991), un 12% més que durant el mateix tram de l'any passat, quan se'n van produir 2.668. Les altres infraccions que han crescut més són els robatoris amb violència (53%) i en domicilis (20,4%).