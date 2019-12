El conseller d'Interior participarà avui en una Junta de Seguretat Local

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, participarà a la reunió de la Junta de Seguretat Local convocada per a aquesta tarda. L'alcalde va dir, atès el nombre casos que s'han conegut en els últims mesos de violacions a la ciutat, que cal la implicació «de totes les administracions». Per tal de destacar que la implicació del Govern català és clau per solucionar la problemàtica, el màxim responsable d'Interior participarà en la reunió, en la qual són presents els dirigents dels diferents cossos de seguretat.

La reunió, extraordinària i urgent, és un dels punts de les mesures que ha pres el govern municipal després de conèixer ahir el nou cas de violació a una menor al carrer Balmes de la capital del Bages. En la declaració institucional que va oferir ahir, l'alcalde va detallar quines actuacions policials s'estudiaran en la trobada que tindrà lloc aquesta tarda.

A més, el govern de la ciutat va prendre una altra mesura, la creació d'una taula d'emergència per a l'abordatge de les violències sexuals. L'Ajuntament hi demanarà la participació de representants del departament d'Interior; de Treball, Afers Socials i Famílies; de l'Institut Català de les Dones; de la delegació del Govern a la Catalunya Central; de tots els grups municipals de l'Ajuntament; de personal tècnic municipal de les diverses àrees; i de totes aquelles persones o entitats que puguin contribuir a ajudar a combatre aquesta problemàtica.

Aquesta reunió tindrà lloc previsiblement dilluns vinent, 16 de desembre. Entre els assistents hi haurà el secretari general d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, o un representant seu; la directora general de l'Institut Català de les Dones; i un representant de la conselleria d'Interior.

Després de la violació a les Escodines, ja va tenir lloc una reunió de la Junta de Seguretat Local i es va intensificar la vigilància en aquest sector de la ciutat i al Barri Antic.