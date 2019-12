La federació d'envitats veïnals vol més policia

«Estem esparverats», així es va mostrat ahir la vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Marina Hosta, després de conèixer la nova violació en grup a una menor a la capital del Bages. Hosta va denunciar la falta d'efectius a la ciutat, i va demanar que s'implanti la figura de policia de barri. «Calen més policies perquè no n'hi ha, fa temps que ho demanem», ha subratllat. La líder veïnal va reclamar la millora de la il·luminació de la ciutat, i va lamentar que, des de fa poc temps, Manresa s'ha degradat, i la gent gran té por de sortir sola al carrer. Des de la Federació, lamenten la lentitud de la justícia i la impunitat que hi ha cap als agressors.

No és el primer cop que les entitats veïnals es pronuncien aquest sentit. Arran del cas violació múltiple que va tenir lloc al juliol al barri de les Escodines de Manresa, les entitats ja van alertar que havia augmentat la sensació d'inseguretat ciutadana entre els veïns. No només per la violació de les Escodines, sinó per l'elevat nombre de furts que van tenir lloc a la primavera i a l'estiu. Llavors ja van reclamar una major presència de la policia de carrer i més propera, amb més contacte amb els ciutadans.