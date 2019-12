El jutge decreta presó provisional per als dos homes arrestats per agressions sexuals al carrer Hospital

El magistrat del jutjat d'instrucció número 5 de Manresa va decretat ahir presó provisional sense fiança per als dos homes, de nacionalitat marroquina, arrestats com a presumptes autors de les violacions de dilluns d'aquesta setmana al vespre en un pis del carrer Hospital, al barri de Vic-Remei de Manresa.

Els dos homes tenen 29 i 36 anys d'edat, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Una de les dues víctimes era menor d'edat.

Els detinguts pertanyen a un grup d'una quinzena d'okupes incívics que fa més d'un any que campen pel carrer Hospital i el seu entorn, on hi ha altres pisos ocupats, segons va confirmar una veïna que resideix molt a prop d'aquest vial. Es tractaria d'un grup amb molta mobilitat, la qual cosa fa difícil tenir-los controlats. De fet, veïns de la zona consultats per aquest diari van poder aportar molt poca informació sobre aquests individus.

Els fets es remunten a dilluns passat, al voltant de les 8 del vespre, quan una noia, que va patir una agressió sexual, va saltar per una finestra d'un primer pis d'un edifici del carrer Hospital de la capital del Bages, per tal de fugir de l'agressor. Un veí que la va trobar va alertar la Policia Local del que estava passant a l'habitatge.

Quan el personal dels serveis d'emergència van arribar al carrer Hospital i van atendre la víctima, van trobar al seu costat una noia menor d'edat que també havia estat agredida sexualment per un altre home al mateix habitatge d'on s'havia escapat la primera noia.

La víctima va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa amb ferides de diversa consideració. Immediatament, es va muntar un dispositiu que va permetre detenir, poc després, un dels agressors, quan encara era a l'interior del pis, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.

L'altre agressor, que inicialment va aconseguir fugir, va ser localitzat i detingut l'endemà a Manresa. Un dels detinguts té antecedents. L'edifici on van tenir lloc els fets, propietat d'un particular, és al número 15 del carrer Hospital, a cinc minuts a peu de la plaça Major i a prop de l'Hospital de Sant Andreu.

De dia, el carrer Hospital és molt tranquil. Gairebé es podria dir que és avorrit. Hi ha poc trànsit i això convida que força ciutadans, alguns dels quals l'utilitzen com a lloc de pas per anar a l'Hospital de Sant Andreu o al CAP Barri Antic, transitin per la calçada en lloc de les voreres, que són molt estretes. Els veïns, però, fa temps que denuncien la degradació del carrer i el mal estat d'alguns blocs de pisos del carrer.