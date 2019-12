L'Ajuntament farà més seguiment de les ocupacions conflictives

L'Ajuntament intensificarà el seguiment de les ocupacions conflictives a Manresa amb la finalitat de detectar situacions perilloses. És una de les mesures que ha pres el govern municipal i que ahir l'alcalde, Valentí Junyent, va anunciar en una declaració institucional. Actuacions que arriben, va dir Junyent, «atès que dues de les dar-reres agressions que hem conegut han tingut lloc en pisos ocupats irregularment».

Per tal de controlar millor la realitat dels pisos ocupats a la capital del Bages, l'Ajuntament recollirà informació a través del personal del serveis municipals i dels cossos de seguretat, Policia Local i Mossos d'Esquadra. «Volem analitzar les causes d'aquesta situació, tenir tota la informació i abordar el problema de forma global. Som conscients que és una situació que va més enllà de la nostra ciutat. Però no ens podem permetre que Manresa continuï sent escenari d'aquests episodis lamentables», va dir l'alcalde.

Va ser una declaració amb una posada en escena inèdita (per remarcar la gravetat de la situació) al saló de les columnes de l'edifici consistorial, darrere un faristol de fusta amb l'escut de la ciutat i a preu dret, i acompanyat del tinent d'alcalde, Marc Aloy, la regidora de Feminisme, Cristina Cruz, i el regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Calmet. Només, però, va parlar l'alcalde, amb un to greu.

L'alcalde va demanar al poder judicial que actuï amb rapidesa, per evitar més patiment a les víctimes, i rotunditat per posar fi a aquest problema social. «Exigim a la justícia que actuï amb contundència i celeritat contra les persones agressores», va dir.

Valentí Junyent va afirmar que «la gravetat de la situació supera la capacitat d'actuació de l'Ajuntament, que no disposa ni de la informació suficient, ni de les eines i recursos necessaris per combatre aquesta problemàtica, i necessita la col·laboració de totes les institucions».

L'alcalde va començar destacant la gravetat per l'elevat nombre de casos de violació que han tingut lloc a Manresa. «Expressem la nostra consternació i el nostre rebuig més contundent a aquest fet execrable. Com a govern de la ciutat ens sentim profundament adolorits i preocupats per aquesta successió d'agressions sexuals, algunes de les quals a menors d'edat i perpetrades en grup. No estem disposats a tolerar aquesta xacra», va emfatitzar.

L'alcalde va reiterar «el suport total» de l'Ajuntament a les persones agredides i les seves famílies i entorn proper i va dir que es posen «a la seva disposició».