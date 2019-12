Retards de 45 minuts a l'R4, l'R7 i l'R8 per una avaria entre Martorell i Castellbisbal

Es registren retards de 45 minuts a les línies R4, R7 i R8 per una avaria en el sistema d'electrificació entre les estacions de Martorell i Castellbisbal. Els trens circulen per via única. A l'R4 hi ha dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç i Molins.

Els combois que comencen o acaben a Martorell ho fan a Molins, i els de l'R1 que ho feien a Molins ho faran a l'Hospitalet fins que es pugui solucionar la incidència, segons ha informat Renfe.