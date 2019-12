«Els violadors solen iniciar-se en edats prematures i hi ha molts perfils diferents»

El berguedà Jordi Royo és un dels especialistes més reconeguts a Catalunya a l'hora de tractar qüestions relacionades amb drogodependència i problemes de trastorns a l'adolescència. Autor del llibre Els rebels del benestar. Claus per a la comunicació amb els nous adolescents, ha participat i col·laborat en altres llibres sobre aquesta temàtica.

A Manresa s'han registrat 13 violacions aquest any. Quins factors provoquen aquest alt nombre de casos?

Podria haver-hi diferents causes. N'hi pot haver de socials, amb la pobresa, cases ocupades i la marginalitat com a temes de fons. Hi ha causes induïdes. Persones que consumeixen alcohol i drogues. Les noves tecnologies i les qüestions culturals poden ser un altre factor. També hi ha trastorns que poden fer que l'agressor no senti cap empatia cap a la víctima.

Hi ha un perfil concret de violador?

Tot i que el que he esmentat abans poden ser-ne les causes, cal fer-nos una pregunta. La violació la fa un individu o un grup? Veiem que hi ha diferents perfils de violador, de diferent estat civil, edat i cultures. Per tant, ens fan falta altres categories per analitzar la situació.

Com s'ha d'analitzar?

Solen iniciar-se en edats prematures. És difícil que algú comenci als 50 anys i solen iniciar-se amb algú que coneixen i evolucionen a un perfil de depredadors en sèrie perquè les primeres vegades els sol sortir bé. A la premsa no surten tots els casos de violació, i aquests que no enxampen evolucionen cap a un perfil de depredador.

Així és difícil de detectar.

Per entendre millor el perfil del violador hem de fugir dels tòpics. Diuen que són nois que ens arriben en pasteres, d'entorns precaris i d'altres cultures. No és això. És un tema atemporal que s'ha produït al llarg de la història i no es pot valorar des d'aquesta perspectiva.