Activistes d'Extinction Rebellion, multats per tirar excrements de cavall perquè: "Ens anem a la merda"

Una vintena d'activistes d'Extinction Rebellion han estat multats aquest dissabte a la tarda per abocar residus en la via pública, en aquest cas, excrements de cavall, en senyal de protesta per la falta d'un acord ambiciós per a frenar el canvi climàtic durant la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marco de Canvi Climàtic de l'ONU, en el seu primer dia de pròrroga. "Ens anem a la merda", han manifestat l'activista d'Extinction Rebellion Ronald McNern.

"La idea és portar una muntanya de merda de cavall perquè realment estem en la merda i de la caca de cavall neixen les millors roses", ha manifestat McNern que insisteix a "aprofitar aquest moment de crisi" en les negociacions climàtiques per a sortir del mal pas de la "millor forma possible". Els excrements van ser cedits de manera altruista per un club hípic.

Així, Marta Betes, d'Extinction Rebellion, ha confirmat a Europa Press que la Policia ha multat als activistes per tirar residus en la via pública --una infracció-- malgrat que s'han ofert a recollir els excrements però no els han deixat. Llavors, han optat per deixar als assistents a l'acció "gaudir la vista i l'olor".

L'acció que ha començat entorn de les 17.00 hores ha estat dissolta al cap d'una hora més tard, encara que posteriorment han continuat fent càntics i altres protestes pacífiques amb desplegament de pancartes inclòs.

"Què volem? Justícia Climàtica, quan la volem? Ara", cridaven al costat d'un Pare Nadal i un altre activista disfressat de Jack Sparrow, subjectes sobre blocs de gel gegants que representaven els casquets polars.

"Estem aquí explorant el que passarà (en la COP25 que se celebra a l'interior d'Ifema des del 2 de desembre) i les notícies són terribles, és un desastre. Estarem vigilant i actuarem en funció del que passada", ha manifestat McNern en declaracions a Europa Press.

A més, ha manifestat que la percepció que tenen del que esdevé en les negociacions de la COP25 és que necessiten ajuda externa per a impulsar els canvis necessaris. "El nostre missatge ha fallat i no podem fer això només. Necessitem tota la gent d'Espanya. M'encanten els espanyols. Tots tenim un paper. Hem d'unir el nostre poder", ha manifestat.

En aquest sentit, ha definit el que esdevé dins de les negociacions com "una muntanya de merda" i ha reclamat la fi del "mercadeig" amb els mercats de CO2 ha d'acabar.

"Igual que en el 'Titanic', els que viatgen en primera classe encara estan gaudint la festa per a sentir els laments dels quals ja s'estan ofegant en els estrats inferiors.

Per a l'activista britànic, igual que Greta Thunberg va declarar "de manera valenta" al principi d'aquesta COP, Fridays for future i Extinction Rebelion "han fracassat" perquè les emissions continuen augmentant i si seguim en aquest camí les temperatures pujaran més de 4 °C de mitjana en el planeta.

En la mateixa acció, d'una banda, mitja dotzena d'activistes d'ER s'han pujat sobre blocs de gel i una altra mitja dotzena ha simulat un penjament en el cadafal amb un bebè inclòs per a "mostrar la merda" climàtica en la qual la població està immersa.

Com a anècdota, els activistes han deixat sobre la gespa de la glorieta de la Porta Sud d'Ifema els plàstics en els quals havien portat els blocs de gels i la Policia els ha enlletgit aquesta actitud, per la qual cosa després, han procedit a recollir aquests plàstics i agrupar-los en una bossa.Les pancartes de l'acció reclamaven la vida i es preguntaven quantes morts més per canvi climàtic serien necessàries.

Extinction Rebelion ha recordat que les seves peticions "estratègiques són" exigir que es digui la veritat de l'emergència climàtica; que es prenguin decisions per a superar amb les menors repercussions possibles aquesta situació per a tallar les emissions a zero en 2025; i que existeixin assemblees populars que puguin exercir el control perquè els Governs prenguin les decisions adequades.