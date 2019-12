«Ens assabentem de més casos perquè ara les víctimes denuncien»

Els experts no creuen que avui hi hagi més agressions sexuals, ni més violacions en grup que abans. Sí que tenen clar que ara les víctimes de violacions ho denuncien més a la policia i que, per aquest motiu, se'n fa més ressò. «Com que abans no es denunciava, no sabem si hi ha un creixement», explica Ana Burgos, que es dedica a fer recerca sobre violència contra les dones.

Considera que el seguiment del cas de la Manada de Pamplona ha fet que ara hi hagi un debat públic i un seguiment d'aquests casos, però l'observatori que coordina va començar a tractar la violència de gènere en l'oci nocturn perquè, tot fent un estudi sobre el consum de drogues en espais d'oci, va copsar aquesta realitat. «Hem conclòs que la violència sexual és patida a nivells molt diferents. No totes són violades, però sí que s'inculca una por a no sortir soles amb mirades invasives, per exemple». Afegeix que la «forma de lligar» també es basa en la desigualtat, ja que «les dones són receptores de la iniciativa dels homes».

En tot cas, els altres experts asseguren que al darrere dels casos de violació que s'han conegut aquest any hi ha molts factors. «Cal una reflexió profunda de tota la societat. No hi ha una sola explicació i s'ajunten factors. N'hi ha que diuen que també hi influeix el consum de drogues i alcohol, però sempre se n'ha consumit. I la cossificació, en què la dona deixa de ser dona per passar a ser una cosa, també s'ha de tenir en compte», afirma la cap de Salut Mental d'Althaia. Tots coincideixen a assenyalar que la majoria dels joves no tenen una actitud que propiciï la violència contra les dones.