El conseller referma el compromís del Govern català contra els delictes sexuals

En la seva compareixença d'ahir, el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va voler refermar el compromís de tot el Govern contra les agressions i delictes contra la llibertat sexual. En aquest sentit, el titular d'Interior va assegurar que «tots els departaments del Govern estem compromesos i treballant intensament per evitar» aquest tipus d'agressions i perquè «en el malaurat cas que es produeixi un delicte contra la llibertat sexual, establir tots els mecanismes i protocols per acompanyar les víctimes».

Davant l'increment de casos, Buch va afirmar que «és bo» que es coneguin els fets per incitar les dones «a denunciar» i que als homes «els quedi clar que seran perseguits i jutjats», i va recordar que els 24 presumptes autors dels casos que s'han produït a Manresa han estat detinguts, i la majoria, va dir, enviats a presó, i que les penes per als culpables d'aquests fets són «elevades».

També va apuntar la possibilitat de formar els agents implicats en la lluita contra aquest tipus de delictes, tot i que va reconèixer que la tasca de prevenció «és complexa» perquè alguns passen a la via pública, però molts en propietats privades. Per aquest motiu, va insistir que cal «treballar molt en la conscienciació i en la feina prèvia» i que «cap home pot actuar d'aquesta manera». També va remarcar que quan passen fets d'aquest tipus, «hi ha circuits que funcionen bé», com «l'abordatge i acompanyament psicosocial a la víctima».

D'altra banda, malgrat els 19 casos que hi ha hagut des de principi d'aquest any a Manresa, Buch va assegurar que, pel que fa a fets delictius, la ciutat no té una taxa elevada, i va assegurar que el problema no és «que calguin més efectius» policials.