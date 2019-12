Es consultarà als veïns la instal·lació de càmeres

L'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Georgina Mercadal, ha explicat a Regió7 que consultarà als veïns la instal·lació de càmeres al municipi, que estarien ubicades a les entrades de la població.

La consulta es farà el cap de setmana del 8 i 9 de febrer i en el sondeig hi podran participar els veïns a partir de 18 anys que estiguin empadronats al municipi. Mercadal justifica la celebració d'aquesta consulta per a la instal·lació de càmeres lectores de matrícules pel fet que hi ha veïns que ho sol·liciten però alhora «hi ha una part de la població que no ho vol». En aquest sentit explica que genera discrepàncies sobre el dret a la imatge i fins a quin punt afecta. Per això també concreta que preveuen dues xerrades, en què els Mossos d'Esquadra informaran sobre drets bàsics i de quina manera afecta els veïns.

També explica que estan pendents que properament se signi un conveni marc entre el cos policial autonòmic i els ajuntaments sobre la instal·lació de càmeres. Les càmeres fan una lectura de les matrícules i quan n'hi ha una de sospitosa alerta els cossos policials. També permeten identificar cotxes que hi ha en un lloc concret quan es produeix un robatori.