Denunciat penalment un camioner que quadruplicava la taxa d'alcohol a Martorell

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor que va ser enxampat, dimarts passat, quadruplicant la taxa d'alcohol en un control de trànsit a l'AP-7, al terme municipal de Martorell. Per aquest motiu el van denunciar penalment.

Es tracta d'un camioner veí de Múrcia i de 54 anys d'edat que estava al volant d'un camió pesant i que a més a més va ser denunciat administrativament per conduir sense respectar el descans obligatori que marca la llei per als conductors d'aquest tipus de vehicles, segons han explicat els Mossos d'Esquadra en una nota de premsa.

Els fets van tenir lloc dimarts d'aquesta setmana a la tarda, quan els Mossos de Trànsit feien un control a l'AP-7, al terme municipal de Martorell, de vehicles pesants. Els agents van aturar el camió de transport d'hortalisses que circulava en sentit nord per l'autopista i en el control del tacògraf del vehicle van detectar la infracció que afectava el no respectar les hores de descans entre períodes de conducció, reduït el 35%, motiu pel qual va ser denunciat administrativament per una infracció greu.

Paral·lelament, la prova de l'alcoholèmia practicada al conductor va mostrar que conduïa amb un nivell quatre vegades superior al permès en aquest tipus de vehicle, fet pel qual se'l va denunciar penalment.

Arran de la denúncia, el conductor infractor va ser citat per presentar-se al jutjat de Martorell.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit recorden alguns dels efectes de l'alcohol en l'organisme: l'alteració en la percepció, la dificultat de coordinació i l'augment del temps de reacció, la qual cosa fa que el seu consum sigui incompatible amb la conducció.