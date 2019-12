Entren a robar, de matinada a la farmàcia Ros del passeig de Pere III

Els lladres han entrat a robar aquesta passada matinada a la farmàcia Ros de Manresa, ubicada al passeig de Pere III, a tocar de la plaça 11 de setembre. Segons ha explicat la propietària de l'establiment, Núria Ros, els fets han passat cap a les tres de la matinada i els lladres s'han emportat els diners que tenen preparats pel canvi que havien quedat al calaix.

La farmacèutica explica que ha rebut l'avís de la central d'alarmes cap a les tres de la matinada i que han entrat a l'establiment després de forçar la persiana i la porta d'accés però sense arribar a destrossar-les.

Un cop a dins, en qüestió de pocs minuts, els lladres han anat fins al calaix i s'han emportat els diners que hi havia.

La mateixa farmacèutica explica que quan l'han avisat de la centra d'alarmes, ha connectat amb les càmeres de l'establiment i ha avisat als Mossos d'Esquadra. Tot i això, quan han arribat a l'establiment ja no hi havia ningú.

Tot i el robatori d'aquesta nit, avui al matí a la farmàcia ja treballaven amb normalitat.



Dos detinguts per robar en una farmàcia, la setmana passada

El passat 5 de desembre, la policia local de Manresa ja va detenir dos joves veïns de Manresa per un robatori en una farmàcia del passeig Pere III, però que no és la que han entrat aquesta nit. Els fets van passar cap a quarts de cinc de la matinada, quan la policia local va rebre l'avís que havien vist uns joves que forcejaven la porta d'una farmàcia i que havien fugit corrent. El testimoni que va avisar va donar una descripció molt detallada dels joves que poc després van ser arrestats al carrer Guimerà de Manresa.

Als arrestats, dos veïns de Manresa de 23 i 27 anys d'edat, els van detenir quan portaven a sobre diferents eines habitualment utilitzades per forçar panys com un bufador de gas, un tornavís i llums frontals, entre d'altres.