Els experts alerten dels efectes del consum de pornografia entre els adolescents

Nens cada cop més joves, d'entre 10 i 11 anys, veuen pornografia en què es representa la dona com un objecte per satisfer les necessitats sexuals dels homes. Els experts consultats per Regió7, un psicòleg, una psiquiatra i una antropòloga, afirmen que hi ha moltes causes que defineixen les relacions entre homes i dones, i quan s'analitza per què hi ha casos de violacions en grup no hi ha una resposta única. Tots assenyalen, però, que l'accés fàcil a contingut pornogràfic i la imatge hipersexualitzada dels cossos a les xarxes socials tenen una clara influència en l'educació sexual.

«En el contingut pornogràfic que trobem a Internet, les relacions no es basen en la igualtat. Donen una imatge denigrant de la dona, i poden fer que adolescents en edats primerenques pensin que certes actituds agressives són normals», explica Àurea Autet, que és cap de la Divisió de Salut Mental d'Althaia i és especialista en psiquiatria infantil i juvenil. Precisament Autet atén joves a la consulta i assegura que, des de la seva perspectiva, entre els adolescents d'avui dia «es percep una altra manera de concebre el sexe i basen la seva autoestima en excés a tenir un cos perfecte, i esperen un tipus de relacions que no tenen res a veure amb la realitat». En aquest aspecte, la cap de Salut Mental d'Althaia incideix que cal una educació sexual i un control patern per «incidir en una sexualitat sana i respectuosa».

També considera que a l'hora d'establir relacions avui dia es prioritzen valors difosos en la societat actual, com «la immediatesa», i que el fet de no aconseguir els objectius immediatament genera frustració». Una explicació que coincideix amb la del doctor en Psicologia, i professor de la UManresa i la Universitat de Barcelona, David Gallardo-Pujol. «La violació es dona quan no es poden controlar els impulsos, i veiem com avui dia la gent no vol demorar una gratificació. La gent vol coses i les vol ja, hi ha massa impaciència», afegeix Gallardo-Pujol. Tampoc descarta que hi pugui haver un «efecte copy cut» després dels casos que han estat notícia, és a dir, que la difusió d'aquestes agressions sexuals provoqui que n'hi hagi més. Una dada que els experts no afirmen categòricament, perquè opinen que abans tenien lloc casos de violacions en grup que no es donaven a conèixer perquè les víctimes no ho denunciaven.

Els experts també alerten que no s'ha de retratar un perfil de com poden ser els violadors perquè n'hi ha de perfils molt diferents i de condicions socials molt variables. Eviten els estereotips de la joventut i de les diferències culturals.

Ana Burgos, antropòloga i periodista, coordinadora de l'Observatori Noctàmbul@s de la Fundació Salut i Comunitat, que fa recerca al voltant de la violència masclista, assegura que «les xarxes socials el que han fet és transformar un masclisme que ja existia». Diu que les violacions en grup «són una manera de demostrar a la resta de nois que ets un home». Burgos no critica l'ús d'Internet, ni les pràctiques sexuals a la xarxa, tot i que remarca que «s'hi pot exercir violència contra les dones».