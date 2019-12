A Manresa s'han denunciat 19 casos d'agressió sexuals amb 24 autors des de principi d'any

Des de principi d'any a Manresa s'han denunciat un total de 19 casos d'agressió sexual, segons va explicar ahir el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, a la mateixa capital del Bages.

El conseller també va assegurar que Manresa «no és un cas aïllat» al conjunt de Catalunya després de les darreres agressions sexuals ocorregudes a la ciutat. En el mateix sentit es va expressar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que va assegurar que Manresa «no som un cas excepcional», tot i la concentració de fets que s'han conegut aquesta setmana i uns mesos –dimarts transcendia una doble violació en un habitatge al carrer Hospital que hauria tingut lloc dilluns, i dijous es feia públic el cas d'una violació grupal que hauria passat el 17 de novembre, en un vehicle a la via pública– que segons paraules del mateix alcalde «han estat molt intensos».

Buch i Junyent ho van explicar en una compareixença després de la reunió de la Junta Local de Seguretat que es va convocar de forma urgent i extraordinària davant dels dos casos de violacions que s'han conegut aquesta setmana a la ciutat. A la reunió també hi van participar responsables de Mossos a la Catalunya Central, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local.

Pel que fa a les dades, el conseller també va voler deixar clar que de les 19 presumptes agressions amb un total de 20 víctimes, 11 s'han produït en l'àmbit de la parella o l'exparella i que tots els casos han estat resolts amb un total de 24 detencions.

També va detallar que els vuit fets que no corresponen a l'àmbit de la parella no responen als mateixos patrons i que han estat realitzats per persones diferents. Així, va assenyalar que «són fets causats en situacions diferents, en àmbits diferents. Són fets que no tenen similituds, res a veure l'un amb l'altre, espaiats en tot l'any». També va detallar que en gairebé tots els casos hi havia una coneixença prèvia entre les persones agredides i els autors, ja fos de temps enrere o de poca estona abans dels fets.

Pel que fa a l'increment de denúncies, segons Buch és difícil de saber si es pot atribuir al fet que ara hi ha més casos o és perquè ara es denuncien situacions i abans no es feia. En tot cas, el titular d'Interior va remarcar que aquest increment de les agressions no és diferent del que passa al conjunt de Catalunya.



Fem Manresa condemna els fets

Fem Manresa va emetre ahir un comunicat en el qual expressa «la condemna més absoluta» dels fets que els últims dies s'han conegut a la ciutat i reitera «el rebuig a qualsevol forma d'agressió masclista». També considera que augmentar la presència del cossos de seguretat a la ciutat per erradicar la violència masclista «no és res més que un pedaç» que «no ataca el sistema patriarcal i masclista» i que «criminalitza la pobresa». També insisteixen que «cal comprendre i atacar el caràcter estructural del problema i no a través de la persecució indiscriminada de l'ocupació i l'estigmatització de la pobresa».

Per a dilluns que ve a la tarda hi convocada la Taula d'emergència per a l'abordatge de les violències sexuals, amb la presència de tots els grups municipals.