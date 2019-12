Manresa és la segona ciutat gran catalana amb més delictes sexuals per habitant

Manresa és la segona ciutat catalana amb més delictes sexuals per cada mil habitants i la primera amb més agressions amb penetració en relació a la xifra de veïns d'entre els 23 municipis catalans amb més de 50.000 habitants. En xifres, significa que la capital del Bages ha registrat, entre el gener i el 30 de setembre del 2019, un total de 37 denúncies per delictes sexuals de tot tipus –abusos i agressions– que equivalen a una ràtio de 0,49 per cada 1.000 habitants. Aquestes dades no inclouen els dos casos amb tres víctimes dels carrers Hospital i Balmes, esdevinguts el novembre i el desembre.

En els delictes sexuals per mil habitants, la xifra de Manresa només és superada per Lleida, amb 0,56 denúncies per delictes d'aquest tipus per cada mil habitants. En xifres globals, significa que a la capital del Bages s'han denunciat 37 delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, que són molts menys que els 77 denunciats a Lleida –que supera els 137.000 habitants–, segons recull el Portal estadístic de criminalitat del ministeri de l'Interior, que en la seva última actualització recull els fets denunciats des de principi d'aquest any fins al 30 de setembre.

En canvi, Manresa sí que passa al davant de Lleida i encapçala el també trist rànquing d'agressions sexuals amb penetració per cada 1.000 habitants, d'entre les principals ciutats del país. Les deu denúncies que s'havien presentat fins al 30 de setembre a la capital del Bages equivalen a 0,131 per cada mil habitants, una xifra superior a la de Lleida, on s'han produït 0,10 agressions per mil habitants.

En xifres absolutes, Manresa es manté molt lluny de la xifra de violacions denunciades a Barcelona, amb un total de 110, però té una població molt més elevada. En canvi, la capital catalana té una ràtio de 0,07 violacions per cada mil habitants, una xifra que és gairebé el 50% inferior a la registrada a Manresa. La capital del Bages també queda per sota, en termes absoluts, de l'Hospitalet de Llobregat (19), Terrassa (17) o Lleida (14), que són més grans.

El rànquing elaborat per aquest diari amb dades del ministeri classifica les 23 ciutats de més de 50.000 habitants i hi afegeix, pel seu interès, Igualada i Vic, ambdues amb una mica més de 40.000. La comparativa permet apreciar que la capital del Bages ha registrat en el període documentat 10 violacions, les mateixes que Badalona i Sabadell, que superen els 200.000 habitants. La xifra d'agressions amb penetració és més gran en termes absoluts que a Reus i Mataró (8 a cada ciutat), Girona (7), Sant Boi (6), Tar-ragona i Cornellà de Llobregat (5), i finalment més que a Sant Cugat del Vallès i Rubí (3). I, independentment de si són ciutats més grans o més petites que Manresa, cap dels 23 municipis catalans de més de 50.000 habitants, ni Vic ni Igualada, s'escapen d'aquesta xacra de violència sexual i a totes s'hi ha denunciat almenys una violació, com és el cas del Prat de Llobregat. A Igualada, des de principi d'any fins al 30 de setembre s'han denunciat dues violacions.

Divendres passat, després de la reunió de la Junta Local de Seguretat de Manresa que es va convocar de forma urgent i extraordinària i que va estar presidida pel conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va elevar a 19 les agressions sexuals –amb o sense penetració– que s'han denunciat a la capital del Bages des de l'1 de gener fins al 12 de desembre passat. Buch va assegurar que es tractava de xifres que estaven en sintonia amb la mitjana de la resta de Catalunya.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va destacar, per una banda, que tots els casos havien estat resolts amb un total de 24 detencions, ja que algunes de les agressions han estat en grup. D'altra banda, va destacar que, dels 19 casos denunciats, 11 s'havien produït dins de l'àmbit de la parella. També va voler deixar clar que els 8 casos restants són molt diferents entre ells.