Quatre casos han trasbalsat Manresa en l'últim any

? Un total de quatre casos de violacions han generat una forta commoció a Manresa al llarg d'aquest últim any. El primer cas va passar el 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes, però els fets no van transcendir fins a final de mes de juny, a les portes de la celebració del judici. La sentència es va conèixer el 29 d'octubre passat i va qualificar els fets d'abusos sexuals, cosa que va generar una gran onada de mobilitzacions, no només a Manresa, sinó també al conjunt de l'Estat. Els altres tres casos que han trasbalsat la ciutat sí que s'han produït al llarg d'aquest 2019. El primer va donar-se a conèixer el mateix dia dels fets. El diumenge 14 de juliol se sabia que quatre joves havien estat detinguts aquella mateixa matinada per la presumpta violació d'una jove de 17 al carrer Aiguader de Manresa. I aquesta última setmana s'han conegut els dos dar-rers casos. Dilluns, dos homes van violar en un pis del carrer Hospital dues joves, una menor i una major d'edat, que va poder escapar-se saltant per una finestra i donar l'alerta. Finalment, dijous transcendia una nova denúncia per violació en grup del 17 de novembre, en un cotxe. De nou, la víctima era una menor.