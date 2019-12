Detingut un traficant a Igualada que va intentar atropellar policies locals

Agents de la Policia Local d'Igualada van detenir un presumpte traficant de drogues després que intentés atropellar-los. Els agents van utilitzar l'arma reglamentària per intentar dissuadir l'home de la seva actitud. Tot i això, fonts municipals puntualitzen que en cap moment es va disparar contra el fugitiu.

Els fets van passar dissabte passat al matí, a la zona de les Comes, quan els agents van anar a actuar arran d'un accident de trànsit i un conductor va mantenir una actitud molt hostil contra ells i fins i tot els va intentar atropellar.

Tot seguit va fugir del lloc dels fets i es va iniciar la persecució policial, que va culminar amb la detenció de l'individu. Al seu vehicle, segons les mateixes fonts, hi van trobar una gran quantitat de diners en efectiu, en bitllets d'euros i de dòlars, així com també joies i diversos telèfons mòbils. També hi van trobar drogues, en concret haixix i speed.

Els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació del cas i se centren a poder determinar quin és l'origen dels diners i els altres objectes i joies que el detingut portava al vehicle en el qual viatjava.

A l'home, que també tenia el permís de conduir suspès, se'l va arrestar per atemptat contra l'autoritat, tràfic de drogues i un delicte contra la seguretat viària, segons han informat també fonts de l'Ajuntament d'Igualada.