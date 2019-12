Dos turismes s'accidenten a la C-55, a Sant Joan

Dos vehicles s'han vist implicats en un accident, aquest dimarts a la tarda, al quilòmetre 36 de la C-55, al seu pas pel terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada.

Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat, quan han arribat al lloc dels fets no hi havia ningú atrapat a l'interior dels vehicles, tot i que segons les primeres informacions encara no se sabia si hi havia persones ferides. En l'accident hi han treballat dues dotacions dels bombers. Els fets han passat poc després de dos quarts de set de la tarda.