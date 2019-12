Front comú d'institucions i associacions en la lluita contra la violència sexual a Manresa

Els grups de l'Ajuntament de Manresa, les administracions, diverses associacions i col·lectius feministes i representats de Mossos d'Esquadra i Policia Local van mostrar ahir la seva unitat per combatre les agressions sexuals a la ciutat.

Una trentena de representants van participar ahir a la tarda a la taula per a l'abordatge de les violències sexuals. Al final de la trobada, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va remarcar la necessitat de «no estigmatitzar col·lectius, persones o barris de la ciutat». També va fer una crida per actuar «amb el màxim rigor i responsabilitat davant d'una agressió sexual».

En el marc d'aquesta reunió es va consensuar un document amb sis punts per combatre de manera integral la problemàtica de la violència masclista.

Entre aquests punts destaca el compromís per acabar d'elaborar el protocol d'abordatge de les violències sexuals, que estarà enllestit el 2020 i establirà actuacions de prevenció per aquest tipus d'accions i també com atendre persones agredides. Un altre punt molt destacat és la intensificació de les tasques d'educació i prevenció. Aquest va ser un dels aspectes en què hi va haver més coincidència entre les persones que van assistir a la reunió. En van destacar que, segons fonts molt coneixedores de casos concrets, «sovint els agressors no són conscients de la gravetat de les seves accions», i van afegir que «molt sovint no s'adonen que el que estan fent són agressions sexuals molt greus», motiu pel qual cal incentivar l'acció preventiva i educativa.

També destaquen que es treballarà perquè centres educatius de Manresa i de tot Catalunya, públics o que reben finançament públic, incorporin l'educació sexual d'una forma transversal en totes les edats. També s'impulsarà una taula de persones expertes sobre violències sexuals, es va recordar que Manresa tindrà un dels cinc nous punts SIE que es crearan el 2020, i també es farà una comissió de seguiment dels acords d'ahir.