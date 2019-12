La Guàrdia Civil sabia dos dies abans de l'1-O que actuaria al Quercus de Sant Joan

El sergent de la Guàrdia Civil que encapçalava un dels grups que van actuar a l'institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada va explicar ahir davant de la jutgessa que dos dies abans de l'1-O ja sabien que hi actuarien, segons va explicar el portaveu dels advocats de l'1-O al Bages, David Casellas. El sergent va declarar ahir al matí en condició de testimoni als jutjats de Manresa, en el marc de la causa que investiga les càrregues policials en aquest centre de votació. Es tracta del sergent que va rebre l'impacte d'una cadira quan va accedir a l'institut Quercus després de destrossar-ne la porta.

Amb aquesta declaració, detalla Casellas, es desmenteix la versió de diferents responsables policials ja que «sempre s'havia dit que s'havia reagrupat els agents el mateix dia i des d'allà se'ls havia dit on havien d'anar». Segons va explicar el mateix advocat, el sergent estava al capdavant d'un dels grups de reserva i seguretat que van actuar al Quercus, i també va assegurar que en una de les reunions prèvies a l'operatiu se'ls va llegir, de forma íntegra, la interlocutòria del TSJC en la qual s'ordenava no trencar la convivència, i no únicament la part dispositiva, que és la que ordenava impedir l'obertura de col·legis electorals, tancar els que haguessin obert i requisar el material relacionat amb el referèndum.

Casellas també va narrar que, malgrat que el sergent estava al capdavant d'un dels dos grups de reserva i seguretat que van actuar al Quercus i que coneixia el seus homes, quan se n'hi van mostrar imatges no els va identificar. Això farà, diu Casellas, que hagin de demanar un requeriment perquè s'obrin diligències complementàries per identificar-los. El grup estava format pel sergent, dos caporals i 8 agents. Casellas, a més, remarca que la mateixa Audiència Provincial ja va dir que aquests guàrdies civils havien de ser identificats.

En la seva declaració, el sergent també va explicar que ell era el màxim responsable en l'escala de comandament dels efectius que van carregar al Quercus però que el màxim responsable de l'operatiu al Bages era un capità, que ja tenen identificat i al qual previsiblement també demanaran que s'investigui.

Un altre dels detalls que van sortir en la declaració que va tenir lloc ahir al matí és que el sergent no hauria comprovat que la porta de l'institut, que va destrossar a cops de mall, estigués tancada. Segons Casellas, va dir que estava convençut que la porta estava tancada però que no recordava si ho havia comprovat.

El guàrdia civil també va explicar, en la seva declaració presencial als jutjats de Manresa, que van rebre agressions per part dels concentrats –malgrat que no hi ha vídeos on s'apreciï– però que no es va fer cap detenció perquè s'hauria agreujat la situació.

D'altra banda, Casellas també es va queixar de l'actitud de la fiscalia, que en la vista d'ahir no va fer cap pregunta. Va valorar que està fent «una feina insuficient» i que «ens obliga a nosaltres a fer de fiscals».