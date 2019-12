Investiguen restes biològiques del cotxe i els mòbils per la violació del carrer Balmes

Un dels dos detinguts acusats per l'agressió sexual al carrer Balmes de Manresa va relatar davant del jutge que ell havia marxat del lloc dels fets i que va ser l'altre detingut qui va mantenir relacions amb la menor, tot i que va assegurar que havien estat consentides, segons han explicat fonts properes al cas.

L'altre detingut, el propietari del vehicle on presumptament van passar els fets, es va negar a respondre la gran majoria de preguntes que se li van fer durant la compareixença. També s'investiguen restes biològiques trobades al vehicle i els telèfons mòbils dels dos joves, un de 19 anys i un altre de 22 anys.

En la resolució el jutge explica que manté l'acusació per agressió sexual contra els dos detinguts perquè el propietari del vehicle va negar-se a declarar, de manera que «no ha proporcionat una versió exculpatòria i alternativa dels fets que connecti i confirmi la de l'altre investigat. L'acusació també queda reforçada, diu el jutge, pel fet que la menor presentava diferents ferides i hematomes després dels fets, i que va haver de marxar del lloc sense objectes personals com roba, documentació o el telèfon mòbil, que ha desaparegut. També s'investiguen restes biològiques del vehicle per comparar-les amb mostres d'ADN dels acusats. En dependències policials van negar a sotmetre's a aquestes anàlisis però més tard, en seu judicial, hi van accedir.

Per totes aquestes raons el jutge manté acusats els joves per agressió sexual, tot i que en va decretar la llibertat amb mesures. Els va prohibir comunicar-se i aproximar-se a la víctima a través de qualsevol mitjà i els prohibeix anar o estar a Manresa, amb algunes condicions.

El jutge va considerar que els dos acusats tenen prou arrelament familiar per descartar risc de fugida i també considera que amb la inspecció del vehicle feta i amb els seus telèfons mòbils intervinguts no hi ha risc de destrucció de proves.

Tot i que els Mossos d'Esquadra han donat el cas per tancat amb aquests dos acusats, la menor assegura que en l'agressió sexual hi van participar un total de tres homes.

L'advocada de la víctima, Mireia León, explicava dijous passat a Regió7 que els fets denunciats van tenir lloc cap a la 1 de la matinada del dia 17 del mes passat.

La noia, va dir l'advocada, tornava cap a casa després d'acompanyar una amiga quan, passat l'Ateneu Les Bases, va trobar-se amb un vehicle a dins del qual «hi havia tres joves bevent i escoltant música». La noia en coneixia un i va entrar al cotxe.

«Ella era al darrere amb dos nois i un altre seia al lloc del conductor; li van oferir beure d'una ampolla d'aigua a dins de la qual hi havia algun tipus d'alcohol que no ha sabut dir què era, i quan es va trobar malament i va dir que volia sortir, no la van deixar», relatava León. A partir d'aquest moment, va començar l'agressió sexual per part dels dos acompa-nyants: «hi va haver penetració vaginal, anal i fel·lacions», afirmava l'advocada, especificant que la víctima «plorava i va intentar defensar-se, tot i que no va poder evitar-ho» davant de la superioritat dels seus agressors. La persona que seia al davant li hauria fet tocaments. La noia «no recorda com va acabar despullada ni com va arribar a casa» i l'endemà, en despertar-se i anar al lavabo, va veure que sagnava. Tenia lesions, hematomes i una fissura anal.