Un ciutadà atura i reté un conductor veí de Castellbell que quintuplicava la taxa d'alcohol

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment divendres passat un home de 42 anys veí de Castellbell i el Vilar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir multiplicant per més de cinc la taxa d'alcohol permesa. Els fets es van produir a la una del migdia, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un ciutadà que acabava d'aturar un conductor a la C-55, al terme municipal de Castell-galí, perquè conduïa fent ziga-zagues i possiblement anava begut. Quan els agents van arribar al lloc, van observar que el conductor del turisme que havia aturat el ciutadà mostrava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol i en la prova va donar un resultat d'1,38 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, que quintuplica el màxim permès de 0,25 mg.