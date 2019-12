La víctima de l'accident mortal de dimarts a la C-32 és un nadó i el conductor que el va provocar anava drogat

Els Mossos d'Esquadra han informat que el conductor del cotxe que va impactar amb el vehicle on circulava el nadó mort en l' accident de trànsit que va tenir lloc aquest dimarts al vespre a la C-32, a Cubelles anava drogat. L'individu ha estat detingut per un delicte per homicidi per imprudència greu, per tres delictes per lesions i per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

Ahir al vespre es va produir un sinistre de trànsit amb una víctima mortal al punt quilomètric 15,40 de la C-32 a Cubelles (Garraf). Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 18.47 h. Un turisme va encalçar per darrere un altre en el qual viatjaven quatre persones. Arran de la col·lisió, va morir una dels ocupants, un nadó.

Pel que fa a la resta de passatgers, el conductor va resultar ferit crític i va ser traslladat a l'hospital de Bellvitge; una de les passatgeres va resultar ferida menys greu i va ser traslladada al mateix centre hospitalari i una altra acompanyant va resultar ferida menys greu i la van traslladar a l'hospital Sant Camil.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i set ambulàncies del SEM, que també va activar el protocol de suport psicològic. Quant a l'afectació viària, la C-32 es va tallar a Cubelles en sentit nord fins a les 21.54 h aproximadament.