Ordenen la cerca i captura de dos dels condemnats pel cas de la fàbrica Vinyes

L'Audiència de Barcelona ha emès una ordre nacional de cerca i captura, així com també l'ingrés immediat a la presó, per als dos condemnats per abusos sexuals a una menor a la fàbrica Vinyes de Manresa que ni ahir ni dimecres de la setmana passada es van presentar davant del tribunal que va jutjar el cas. Els cinc condemnats estaven citats per decidir sobre el seu ingrés immediat a la presó, després que ho demanessin la fiscalia i l'acusació particular.

Els dos condemnats que no s'han presentat a cap de les citacions judicials, Yordanis de Jesús i Daniel David Rodríguez, són cosins i, segons explica l'Agència Catalana de Notícies (ACN), se sospita que podrien haver fugit del país. De moment no s'ha fet públic des de quin dia aquests dos condemnats no han comparegut al jutjat a signar. A més, segons van explicar fonts coneixedores del cas, l'advocat d'un dels condemnats que no va comparèixer ahir no ha pogut contactar amb el seu client.

David Maraver, advocat del condemnat que va comparèixer ahir, creu que la no presentació de dos dels condemnats pot perjudicar la resta, però va demanar que no s'apliqui la presó al seu client perquè la sentència encara no és ferma, la pena és menor a la sol·licitada inicialment i ell sí que ha comparegut sempre que se l'ha citat. A part d'aquest, també hi ha dos condemnats més que sí que van comparèixer la setmana passada davant del jutge, i les seves defenses també van argumentar que han complert les mesures que se'ls han imposat per evitar el seu ingrés a la presó mentre no es resolguin els recursos que hi ha pendents.

La sentència de l'Audiència Provincial condemna els cinc homes per un delicte d'abusos sexuals a penes de 10 i 12 anys de presó, encara que la fiscalia i l'acusació particular demanen que siguin condemnats per agressió sexual, motiu pel qual han presentat un recurs. Per la seva banda, les defenses dels cinc culpables demanen la seva absolució.

De Jesús i Rodríguez, juntament amb Walter Diego, són els tres condemnats a 10 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals, mentre que Bryan Andrés Mendoza i Maikel, que sé que s'han presentat davant del tribunal, van ser condemnats a 12 anys de presó per un delicte continuat d'abusos sexuals.

Els fets van passar la nit del 29 d'octubre del 2016 a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa i la sentència, que ha originat una onada de mobilitzacions, es va conèixer el 31 d'octubre passat.