El bisbat de Vic estudia ser acusació particular contra l'exrector de Sant Vicenç

El bisbat de Vic estudia personar-se com a acusació particular contra l'exrector David Vargas " Arran de l'entrada i escorcoll efectuat pels Mossos d'Esquadra en un immoble de la seva propietat a Sant Vicenç de Castellet el passat 21 de novembre, on es van trobar nombroses obres d'art, algunes d'elles de les parròquies i esglésies del Bisbat (entre d'altres, un retaule de la parròquia de Sant Vicenç), i dels fets coneguts en les darreres hores, el Bisbat", segons han posat de manifest en un breu comunicat fonts de la diòcesis.

El bisbat, però, posa distància en la relació amb Vargas, posant en relleu que "va ser expulsat de l'estat clerical de forma permanent, per decret de la Congregació per a la Doctrina de la Fe (Vaticà)", i que "des d'aquell moment, per tant, deixava de ser capellà i no podia exercir ni vestir com a tal". Tot i que entre els anys 2006 i 2011 David Vargas va ser rector de la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, on va crear una profunda divisió social i ja es van posar de manifest crítiques als seus procediments, la diòcesi precisa en el comunicat que "no fou mai capellà del bisbat (només hi treballava)".

A més, fa públic que el 19 de novembre del 2013 (quan ja havia estat expulsat com a sacerdot), el Bisbat de Vic "va presentar un escrit a la Fiscalia denunciant una sèrie de fets presumptament delictius comesos pel senyor Vargas". Tanmateix, en aquell moment (desembre del 2013), el vicari general del bisbat va justificar la seculatització de l'exrector dient que "no presentava el perfil idoni", tot i que assegurava que no hi havia un motiu concret per a la decisió. A més, segons es precisa en el comunicat, el 14 de maig del 2015 el Bisbat va ampliar l'escrit de denúncia "en tenir coneixement de nous fets presumptament delictius vinculats al senyor Vargas".