Els comerços del centre de Manresa pateixen una onada de robatoris nocturns

Els comerços del centre de Manresa estan patint una onada de robatoris nocturns, que han anat a l'alça en aquest últim mes i, segons càlculs dels mateixos botiguers, arribarien a la quinzena, sumant-hi els intents no consumats. Els fets que han acabat crispant els ànims dels comerciants han estat tres intents la matinada d'ahir, dimecres, al carrer Urgell i un robatori amb força en una botiga del carrer del Born. La nit abans també van aconseguir entrar i robar en un establiment del mateix carrer Urgell. En tots els casos van actuar de matinada, quan les botigues estaven tancades, i els comerciants deixaven clar que no han afectat en cap moment els clients.

Al llarg d'aquest mes de desembre també s'han produït diversos robatoris a la zona propera al car-rer Urgell i al passeig de Pere III. Els Mossos d'Esquadra no han donat una xifra concreta de robatoris a comerços en l'última setmana, però sí que han constatat que s'han incrementat i ja han pres mesures per fer-hi front. A falta de xifres oficials, els comerciants situen en una quinzena els robatoris i intents que s'han produït des de principi de desembre a la zona a cavall entre el passeig de Pere III, Born, plaça Clavé, car-retera de Cardona i plaça Valldaura, on han entrat en establiments de tots tipus, com botigues de moda, farmàcies i d'alimentació, entre d'altres. En la majoria de casos, indiquen fonts policials, els lladres s'han emportat diners i petits objectes.

Un dels establiments on els lladres van entrar és l'Atelier del car-rer Urgell. Marta Genís, dependenta de la botiga, explicava que els lladres van forçar la persiana metàl·lica i després van trencar la porta de vidre. De l'interior de l'establiment se'n van emportar diners. Explica que estan preocupats tant pel robatori a l'establiment com pel que «està passant a tot arreu».

Pel que fa als intents de la matinada d'ahir, un va ser al forn de Codina, on a dins hi havia el forner treballant. Joan Codina explica que va sentir la campana de la porta de l'establiment i que, quan va sortir de l'obrador, els dos lladres es van veure descoberts i van fugir, un dels quals fins i tot es va donar un cop al cap amb mateixa persiana metàl·lica que havien forçat. També van forçar la persiana de Colony, sense que al final es consumés el robatori, tal com també ho van fer a Publicitat Clarena, on van desistir de l'acció en trobar un gran palet entre la reixa metàl·lica i la porta de l'interior del local, explicava la seva propietària, Imma Clarena, que també posava de manifest que al llarg del matí havia tingut nombrosos problemes per denunciar els fets davant la Policia Local i que finalment l'havien dirigit als Mossos d'Esquadra.



Comerciants indignats

En una tertúlia improvisada en ple carrer, aquest dimecres al migdia, Ramon Viñeglas i Montse Costa, del taller de joieria Món, Glòria Grau, de la Caseta de la Glòria, i Judith Aguilar, de Geta Land, mostraven la seva preocupació per la situació. «Estem molt nerviosos. Els lladres van amb total llibertat», deia Ramon Viñeglas.

«No sabem si hem de quedar-nos a dormir a les botigues o contractar seguretat privada», afegia Montse Costa. Grau i Aguilar també reclamaven més vigilància policial: «Entenem que la policia no només pot estar aquí, però amb tants robatoris en tan pocs dies, hi hauria d'haver més vigilància. Estem espantats i volem sentir-nos més protegits».

També mostrava la seva preocupació Montserrat Abadal, de la botiga Fèmina, que ahir penjava un cartell a l'aparador per advertir als lladres que a la botiga no hi té diners, davant del temor, com tenen els altres botiguers del carrer, que el seu comerç pugui ser objectiu dels lladres.

Per la seva banda, fonts dels Mossos d'Esquadra constaten que des del novembre fins ara ha augmentat el nombre de casos de robatori al centre de Manresa, tot i que no concreten xifres.

Tot i això, asseguren que, malgrat la sensació dels comerciants, hi ha un dispositiu en marxa i que juntament amb la Policia Local s'han fet algunes detencions, i també tenen alguns individus identificats que estarien relacionats amb els fets.

D'altra banda, aquest dimecres al migdia, uns brètols van ser interceptats quan intentaven emportar-se un trineu que els mateixos comerciants del carrer Urgell han construït per tenir com a decoració nadalenca. Uns fets que, enmig de la tensa situació provocada pels casos de robatori, els ha generat també una important indignació.