Dos detinguts en una baralla que va acabar amb un apunyalament a Puig-reig

Una greu baralla a Puig-reig amb una vintena de persones implicades va acabar amb un menor ferit per arma blanca i dos detinguts, segons els Mossos d'Esquadra. Una disputa entre dos grups de joves, ahir dimecres, que va començar abans de les 8 del vespre a l'interior d'un bar de la plaça de la Creu, va acabar en una important baralla que va continuar al carrer. Segons la investigació de la policia, la batussa podria haver estat motivada per un assumpte de drogues. Entre els joves que van protagonitzar la baralla n'hi ha que tenen antecedents. El ferit és un menor de 17 anys que va ser traslladat amb una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i, segons la policia, cap òrgan en va resultar afectat i la seva vida no corre perill. Va patir ferides al pit i al tòrax. Els dos detinguts són dos joves de 18 anys, un dels quals és veí de Puig-reig i de nacionalitat marroquina. La policia no sap on resideix l'altre arrestat.

Les fonts policials consultades no sabien si la baralla està vinculada amb altres incidències que està creant malestar al municipi, però demà al matí, davant la gravetat dels fets i d'aquesta preocupació per part de representants polítics, hi haurà una reunió al consell comarcal del Berguedà. Ahir l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, va estar en contacte amb el president del Consell, Josep Lara, i el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, per parlar de la qüestió. I és que en aquesta baralla també hi ha veïns de Berga implicats, segons l'Ajuntament. L'alcalde de Puig-reig, el president del consell, representants del consistori berguedà i els Mossos d'Esquadra es reuniran a la seu del l'ens comarcal per analitzar la qüestió i consensuar un comunicat conjunt.

Fins ara, els responsables polítics no han volgut fer cap declaració pública i es remeten a les conclusions de la reunió que exposaran demà. Els polítics contactats per aquest diari afirmen que no volen parlar públicament sobre la baralla que va tenir lloc ahir a l'espera de saber més detalls de la investigació policial i la situació legal dels detinguts. L'única informació que ha transcendit per fonts polítiques és que hi ha preocupació perquè és una problemàtica «que no és puntual, sinó que dura des de fa un temps», i per aquest motiu han convocat la reunió.