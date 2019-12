Dos citats per la Policia Nacional a Manresa pel tall de l'AP-7 no declaren

Dos joves que van ser citats ahir al matí a la comissaria de la Policia Nacional de Manresa per la seva presumpta relació amb el tall de l'AP-7 a Salt, el 13 de novembre passat, es van acollir al seu dret a no declarar davant del cos policial, segons va explicar l'advocada Eva Pous.

Els citats a declarar ahir pel Cos Nacional de Policia eren un jove veí de Manresa i una jove veïna d'Osona. Els dos joves van rebre l'escalf d'una trentena de persones a l'entorn de la comissaria, que estava blindat pels Mossos d'Esquadra. Els manifestants es van haver de quedar a la cruïlla entre la plaça d'Espanya i el carrer Ausiàs March.

Pous explicava que ara per ara només han tingut accés a una part de l'expedient d'aquest cas i que han demanat tenir accés a tota la documentació. De fet, ara espera que el cas arribi als jutjats per veure com evoluciona i si els dos citats ahir al matí a Manresa són citats de nou o apartats del cas.

La mateixa Pous recordava que la setmana passada ja van ser detingudes quatre persones per aquest tall de carretera i que fins ara es té coneixement que 19 persones han estat citades en dependències policials, encara que no descarta la possibilitat que en puguin ser més.

A Girona, també davant de la Policia Nacional van ser citats deu investigats per la Policia Nacional pel tall de l'AP7 i es van negar a declarar. Se'ls investiga a tots per desordres públics, per suposadament haver pres part al bloqueig de l'autopista convocat pel Tsunami Democràtic el 13 de novembre. L'advocat Benet Salellas, que en defensa vuit, va dir que aquestes citacions són «absurdes» i les va qualificar com «l'enèsima operació a mode d'escarment» contra l'independentisme. Ara, la policia enviarà l'atestat al jutjat de guàrdia, que serà qui decidirà què fer amb el cas. Salellas ja va avançar, de totes maneres, que demostraran que molts dels investigats no van participar al tall de l'AP-7.

L'acció, convocada pel Tsunami, va començar el 12 de novembre al vespre (poques hores després que s'acabés el bloqueig al Pertús). La protesta es va allargar fins l'endemà al matí, quan els Mossos i la Policia Nacional van desallotjar els manifestants de l'autopista i la tensió, aleshores, es va traslladar als carrers del municipi.